Beşiktaş'ta Welinton cezalı duruma düştü

Karşılaşmanını uzatma dakikalarında sarı kart gören Welinton Souza, cezalı duruma düştü.
Bu sezon Kasımpaşa, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, dördüncü sarı kartını MKE Ankaragücü karşısında aldı.
Siyah-beyazlı futbolcu, gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
Bu sezon Kasımpaşa, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, dördüncü sarı kartını MKE Ankaragücü karşısında aldı.
Siyah-beyazlı futbolcu, gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
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