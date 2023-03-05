Beşiktaş'ta Welinton cezalı duruma düştü

Karşılaşmanını uzatma dakikalarında sarı kart gören Welinton Souza, cezalı duruma düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Welinton cezalı duruma düştü
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05 Mart 2023 22:27
Karşılaşmanını uzatma dakikalarında sarı kart gören Welinton Souza, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Kasımpaşa, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, dördüncü sarı kartını MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Siyah-beyazlı futbolcu, gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
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