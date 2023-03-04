Beşiktaş'ta Welinton'a sürpriz talip

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Welinton'a sürpriz bir talip çıktı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Welinton'a sürpriz talip
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04 Mart 2023 12:44
Welinton
Welinton
Beşiktaş
Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Beşiktaş için ayrılık iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Welinton'a sürpriz bir talip çıktı.

CRUZEIRO TALİP OLDU

Brezilyalı gazeteci Samuel Venancio'nun haberine göre; tecrübeli stopere Brezilya ekibi Cruzeiro talip oldu. Cruzeiro'nun 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Welinton, siyah-beyazlı formayla 80 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Piyasa değeri 550 bin euro olarak gösterilen Welinton'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 

 

 

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