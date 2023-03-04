Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Beşiktaş için ayrılık iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.



Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Welinton'a sürpriz bir talip çıktı.



CRUZEIRO TALİP OLDU



Brezilyalı gazeteci Samuel Venancio'nun haberine göre; tecrübeli stopere Brezilya ekibi Cruzeiro talip oldu. Cruzeiro'nun 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Welinton, siyah-beyazlı formayla 80 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Piyasa değeri 550 bin euro olarak gösterilen Welinton'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.











