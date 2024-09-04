Beşiktaş'ta veda formülü aranıyor

Kadrosuna önemli yıldızları katan Beşiktaş, bir yandan kadroda düşünülmeyen futbolcuları göndermeye çalışıyor.
Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex-Oxlade Chamberlain'in takımdan ayrılması için çaba harcanıyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Kadrodaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Kartal'da Brad Friedel ile Kaan Şakul görüşmeleri sürdürüyor.
Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex-Oxlade Chamberlain'in takımdan ayrılması için çaba harcanıyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Kadrodaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Kartal'da Brad Friedel ile Kaan Şakul görüşmeleri sürdürüyor.