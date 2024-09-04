Beşiktaş'ta veda formülü aranıyor

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kadrodaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Beşiktaş'ta Brad Friedel ile Kaan Şakul görüşmeleri sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta veda formülü aranıyor
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04 Eylül 2024 08:35
Kadrosuna önemli yıldızları katan Beşiktaş, bir yandan kadroda düşünülmeyen futbolcuları göndermeye çalışıyor.

Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex-Oxlade Chamberlain'in takımdan ayrılması için çaba harcanıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kadrodaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Kartal'da Brad Friedel ile Kaan Şakul görüşmeleri sürdürüyor.  

 

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