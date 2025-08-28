Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi!

Peş peşe transfer uçaklarını indiren Beşiktaş, bir yıldız futbolcuda daha önemli mesafe kat etti.



Sol kanat takviyesi için uğraş veren siyah-beyazlılar, sağ kanatta bir süredir hazırda beklettiği Vaclav Cerny için tekrar girişimlerine hız verdi.



Wolfsburg'da forma giyen Çekyalı futbolcunun bonservisiyle kadroya katılması için siyah beyazlıların, yeniden hamle yaptığı ve temasların üst seviyede olduğu ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcu ayrıca, Beşiktaş'ın Instagram'dan El Bilal Toure ve Rıdvan Yılmaz için yaptığı son paylaşımı da beğendi. Bu hareket, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.Cerny, bu sezon Wolfsburg'un oynadığı 2 maçta da oyuna sonradan girerek çok az süre alsa da 1 gollük skor katkısı verdi.Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta oynayan Cerny 1.82 boyunda. Ajax altyapısından yetişen futbolcu, Utrecht ve Twente formaları da giydi. Geçen sezon kiralık oynadığı Rangers'ta 51 müsabakaya çıktı.