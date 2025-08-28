28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi!

Beşiktaş, Wolfsburg'un sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny için yeniden harekete geçti. Çekyalı futbolcunun sosyal medyada yaptığı beğeni de taraftarı heyecanlandırdı.

calendar 28 Ağustos 2025 11:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Peş peşe transfer uçaklarını indiren Beşiktaş, bir yıldız futbolcuda daha önemli mesafe kat etti.

Sol kanat takviyesi için uğraş veren siyah-beyazlılar, sağ kanatta bir süredir hazırda beklettiği Vaclav Cerny için tekrar girişimlerine hız verdi.

Wolfsburg'da forma giyen Çekyalı futbolcunun bonservisiyle kadroya katılması için siyah beyazlıların, yeniden hamle yaptığı ve temasların üst seviyede olduğu ifade edildi.



HEYECANLANDIRAN HAMLE

27 yaşındaki futbolcu ayrıca, Beşiktaş'ın Instagram'dan El Bilal Toure ve Rıdvan Yılmaz için yaptığı son paylaşımı da beğendi. Bu hareket, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

 

Cerny, bu sezon Wolfsburg'un oynadığı 2 maçta da oyuna sonradan girerek çok az süre alsa da 1 gollük skor katkısı verdi. 

51 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta oynayan Cerny 1.82 boyunda. Ajax altyapısından yetişen futbolcu, Utrecht ve Twente formaları da giydi. Geçen sezon kiralık oynadığı Rangers'ta 51 müsabakaya çıktı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
