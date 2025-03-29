Beşiktaş'ta tüm gözler Mert Günok'ta!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta derbisinde sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.



Dev derbide siyah beyazlı camianın gözleri milli file bekçisi Mert Günok'un üzerinde olacak.



Sakatlığını atlatan tecrübeli kaleci, Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak. Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisi dışında Beşiktaş'ın tüm lig müsabakalarında kalede Mert Günok yer aldı.



Deneyimli eldiven 25 karşılaşmada 24 gol yedi. 9 maçtaysa kalesini gole kapattı.



Mert Günok, Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı derbilerde 2 galibiyet 2 yenilgi gördü. 35 yaşındaki kaleci bu sezonki Süper Kupa maçı hariç tüm derbilerde gol yerken topu 6 kez ağlarından çıkardı. Siyah beyazlı taraftarlar, Mert'e güveniyor.



