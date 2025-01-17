Beşiktaş'ta teklifler reddediliyor; Gedson Fernandes

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta adeta el üstünde tutuluyor. Siyah-beyazlılar kariyer sezonunu yaşayan Portekizli futbolcuyu hiçbir yere bırakmayı düşünmüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta teklifler reddediliyor; Gedson Fernandes
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17 Ocak 2025 09:55
Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta adeta el üstünde tutuluyor. Siyah-beyazlılar kariyer sezonunu yaşayan Portekizli futbolcuyu hiçbir yere bırakmayı düşünmüyor.

Kartal, Gedson'u Şubat 2022'de 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan kadrosuna katmıştı. 2022-23 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta top koşturan 26 yaşındaki futbolcu ortaya koyduğu performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı.

SATIŞ İHTİMALİ YOK

Gedson bu sezon 28 resmi maçın 27'sinde forma giydi ve 8 gol, 2 asiste imza attı. Orta sahada görev yapmasına rağmen hücumda müthiş bir istatistik yakalayan yetenekli futbolcu şimdiden kariyer rekoru kırdı.

Gedson'a farklı ülkelerden çok sayıda teklif geldiği ortaya çıktı. Ancak siyah-beyazlı yönetimin bu teklifleri değerlendirmeye bile almadığı ifade edildi. Başkan Serdal Adalı ve yönetimin mevcut kadronun en değerli parçalarından olan Gedson'u kesinlikle kadroda tutmak istediği aktarıldı.



 
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