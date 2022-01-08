Beşiktaş'ta tek 'yetkili' Halim Okta

Beşiktaş'ta koronavirüs kervanına Önder Karaveli ile Serdar Topraktepe de katıldı. Teknik heyetin tamamının koronavirüse yakalandığı öğrenilirken, siyah-beyazlıları Rize deplasmanına akademi hocalarından Halim Okta götürecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta tek 'yetkili' Halim Okta
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08 Ocak 2022 10:43
Türkiye genelinde yaşanan salgın nedeniyle Katar'da oynanan Antalyaspor maçına önemli oyunculardan yoksun çıkan Beşiktaş'ta kovid-19'un kötü etkileri artarak devam ediyor. Siyah-beyazlılar şimdi de teknik heyetten büyük darbe yerken, iki oyuncunun daha kovid-19 testinin pozitif olduğu duyuruldu.

Teknik direktör Önder Karaveli ve antrenör Serdar Topraktepe de virüse yakalanırken, tüm teknik heyet izolasyona alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada siyah-beyazlıları, Futbol Akademisi hocalarından Halim Okta, Rize'ye götürecek ve sahaya o çıkacak. 


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