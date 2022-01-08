Beşiktaş'ta tek 'yetkili' Halim Okta

Türkiye genelinde yaşanan salgın nedeniyle Katar'da oynanan Antalyaspor maçına önemli oyunculardan yoksun çıkan Beşiktaş'ta kovid-19'un kötü etkileri artarak devam ediyor. Siyah-beyazlılar şimdi de teknik heyetten büyük darbe yerken, iki oyuncunun daha kovid-19 testinin pozitif olduğu duyuruldu.



Teknik direktör Önder Karaveli ve antrenör Serdar Topraktepe de virüse yakalanırken, tüm teknik heyet izolasyona alındı.



Kulüpten yapılan açıklamada siyah-beyazlıları, Futbol Akademisi hocalarından Halim Okta, Rize'ye götürecek ve sahaya o çıkacak.



