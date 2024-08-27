Beşiktaş'ta Tayyip Talha'ya gün doğdu!

Necip Uysal'ın şok sakatlığı sonrasında Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, yeniden rotasyona girecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha'ya gün doğdu!
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27 Ağustos 2024 12:23

Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın şok sakatlığının ardından gözden düşen Tayyip Talha Sanuç, yeniden rotasyona girecek.

BRONCKHORST GÖRÜŞTÜ

Giovanni Van Bronckhorst'un genç oyuncu ile konuşarak, kendisini fiziksel ve mental olarak hazırlaması gerektiğini iletti.



BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Tayyip Talha, Beşiktaş'a geldiğinden beri 31 maçta forma giyip 2 gol atmıştı.  

 
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