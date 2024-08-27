Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın şok sakatlığının ardından gözden düşen Tayyip Talha Sanuç, yeniden rotasyona girecek.
BRONCKHORST GÖRÜŞTÜ
Giovanni Van Bronckhorst'un genç oyuncu ile konuşarak, kendisini fiziksel ve mental olarak hazırlaması gerektiğini iletti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Tayyip Talha, Beşiktaş'a geldiğinden beri 31 maçta forma giyip 2 gol atmıştı.
Beşiktaş'ta Tayyip Talha'ya gün doğdu!
Necip Uysal'ın şok sakatlığı sonrasında Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, yeniden rotasyona girecek.
27 Ağustos 2024 12:23
Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın şok sakatlığının ardından gözden düşen Tayyip Talha Sanuç, yeniden rotasyona girecek.
Beşiktaş
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