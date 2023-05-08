Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl direniyor

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kiraladığı ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Tayfur Bingöl, takımda kalmak için her yolu deniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl direniyor
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08 Mayıs 2023 12:59
Tayfur Bingöl
Tayfur Bingöl
Beşiktaş
Sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Tayfur Bingöl, çocukluk aşkı olan Beşiktaş'ta kalmak için her yolu deniyor.

Tecrübeli futbolcu, Antalya deplasmanında hocasının kendisine ikinci yarıda tanıdığı şansın karşılığını, yaptığı asistle verdi. Gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek isteyen 30 yaşındaki orta saha için yönetim ve teknik heyet ekonomik uygunluk şartı koşuyor. Alanyaspor opsiyonu 500 bin Euro seviyesine düşürürse değerlendirme yapılacak. 
 
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