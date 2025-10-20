19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-2
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
2-1
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-1
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Beşiktaş'ta son şans Konyaspor maçı!

Gençlerbirliği'ne kaybeden Beşiktaş, Konyaspor ile çarşamba günü oynanacak mücadeleyi de kazanamazsa yarışa resmi olmasa da pratikte havlu atacak.

Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta son şans Konyaspor maçı!
Beşiktaş'ta yine aynı nakarat... Siyah-beyazlılar, 2021'den bu yana bir türlü şampiyonluk yarışına ortak olamıyor.

Bu duruma tepki gösterip aday olan, "Bu takım bir daha kasımda havlu atmayacak" diyen Serdal Adalı'nın başkanlığında siyah-beyazlılar kasım ayını bile göremez duruma geldi.

Sekiz maç sonunda ancak 13 puana ulaşabilen, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kalan Sergen Yalçın'ın takımı, Konyaspor ile çarşamba günü oynanacak mücadeleyi de kazanamazsa yarışa resmi olmasa da pratikte havlu atacak.

Galatasaray, geçen sezonun tamamında 13, bir önceki sezon ise 12 puan yitirmişti.

  
