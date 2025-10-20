Beşiktaş'ta son şans Konyaspor maçı!

Beşiktaş'ta yine aynı nakarat... Siyah-beyazlılar, 2021'den bu yana bir türlü şampiyonluk yarışına ortak olamıyor.
Bu duruma tepki gösterip aday olan, "Bu takım bir daha kasımda havlu atmayacak" diyen Serdal Adalı'nın başkanlığında siyah-beyazlılar kasım ayını bile göremez duruma geldi.
Sekiz maç sonunda ancak 13 puana ulaşabilen, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kalan Sergen Yalçın'ın takımı, Konyaspor ile çarşamba günü oynanacak mücadeleyi de kazanamazsa yarışa resmi olmasa da pratikte havlu atacak.
Galatasaray, geçen sezonun tamamında 13, bir önceki sezon ise 12 puan yitirmişti.
