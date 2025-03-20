Beşiktaş'ta Solskjaer'in tüm odağı derbide!

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, milli ara boyunca Galatasaray derbisine takımı hazırlayacak.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Solskjaer'in tüm odağı derbide!
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20 Mart 2025 09:47
Son güncelleme 20 Mart 2025 10:03
Milli aranın ardından Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, 29 Mart'ta oynanacak dev maça kurtuluş gözüyle bakıyor.

Ezeli rakibin, özellikle son dönemde defans hataları yaptığını belirleyen Ole, bu zaaftan yararlanmak için stratejiler geliştiriyor.

Ligde üst üste alınan iki yenilginin ardından sona eren bahar havasını tekrar getirmeyi planlayan Solskjaer'in, Galatasaray karşısında kadroda önemli bir revizyon yapması bekleniyor.

HAZIR OL EMİRHAN

Konya maçında sakatlanan Uduokhai'nin ayak bileğinde yırtık tespit edilmişti. Galatasaray maçında sahada olmayacak Alman stoperin yokluğunda formayı Emirhan giyecek.

Solskjaer, derbiye kadar 24 yaşındaki futbolcuyla özel olarak ilgilenecek. Norveçli teknik adam, başarılı oyuncuya tamamen derbiye odaklanması konusunda uyarıda bulunacak. 

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