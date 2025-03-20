Beşiktaş'ta Solskjaer'in tüm odağı derbide!

Milli aranın ardından Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, 29 Mart'ta oynanacak dev maça kurtuluş gözüyle bakıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ezeli rakibin, özellikle son dönemde defans hataları yaptığını belirleyen Ole, bu zaaftan yararlanmak için stratejiler geliştiriyor.
Ligde üst üste alınan iki yenilginin ardından sona eren bahar havasını tekrar getirmeyi planlayan Solskjaer'in, Galatasaray karşısında kadroda önemli bir revizyon yapması bekleniyor.
HAZIR OL EMİRHAN
Konya maçında sakatlanan Uduokhai'nin ayak bileğinde yırtık tespit edilmişti. Galatasaray maçında sahada olmayacak Alman stoperin yokluğunda formayı Emirhan giyecek.
Solskjaer, derbiye kadar 24 yaşındaki futbolcuyla özel olarak ilgilenecek. Norveçli teknik adam, başarılı oyuncuya tamamen derbiye odaklanması konusunda uyarıda bulunacak.
Ezeli rakibin, özellikle son dönemde defans hataları yaptığını belirleyen Ole, bu zaaftan yararlanmak için stratejiler geliştiriyor.
Ligde üst üste alınan iki yenilginin ardından sona eren bahar havasını tekrar getirmeyi planlayan Solskjaer'in, Galatasaray karşısında kadroda önemli bir revizyon yapması bekleniyor.
HAZIR OL EMİRHAN
Konya maçında sakatlanan Uduokhai'nin ayak bileğinde yırtık tespit edilmişti. Galatasaray maçında sahada olmayacak Alman stoperin yokluğunda formayı Emirhan giyecek.
Solskjaer, derbiye kadar 24 yaşındaki futbolcuyla özel olarak ilgilenecek. Norveçli teknik adam, başarılı oyuncuya tamamen derbiye odaklanması konusunda uyarıda bulunacak.