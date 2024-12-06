Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a özel program uygulanacak

Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Semih Kılıçsoy, kilo problemleri nedeniyle problem yaşıyor. Fanatik'in haberine göre sağlık ekibi özel beslen

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a özel program uygulanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2024 11:05
Son güncelleme 06 Aralık 2024 11:06
Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Semih Kılıçsoy, kilo problemleri nedeniyle problem yaşıyor.

Fanatik'in haberine göre sağlık ekibi özel beslenme ve diyet programı hazırladı.

19 yaşındaki oyuncunu, fiziksel olarak eski günlerine geri dönebilmesi için bunlara harfiyen uyulması istendi.

Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 19 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery