Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a özel program uygulanacak

Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Semih Kılıçsoy, kilo problemleri nedeniyle problem yaşıyor.
Fanatik'in haberine göre sağlık ekibi özel beslenme ve diyet programı hazırladı.
19 yaşındaki oyuncunu, fiziksel olarak eski günlerine geri dönebilmesi için bunlara harfiyen uyulması istendi.
Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 19 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi.
Fanatik'in haberine göre sağlık ekibi özel beslenme ve diyet programı hazırladı.
19 yaşındaki oyuncunu, fiziksel olarak eski günlerine geri dönebilmesi için bunlara harfiyen uyulması istendi.
Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 19 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi.