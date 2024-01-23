Beşiktaş'ta sakatlık! İlk 11 değişti!

Beşiktaş'ta Umut Meraş Adana Demirspor maçı öncesi ağrı hissettiği için yerine Emrecan Terzi ilk 11'de başlayacak.

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Beşiktaş'ta sakatlık! İlk 11 değişti!
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23 Ocak 2024 19:52
Son güncelleme 23 Ocak 2024 19:53
Beşiktaş'a Adana Demirspor maçı öncesi kötü bir haber geldi.

Siyah beyazlı takımda ağrı hisseden Umut Meraş kadrodan çıkarıldı.

Tecrübeli sol bekin yerine Emrecan Terzi ilk 11'e dahil edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Meraş, ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştır. Umut Meraş'ın yerine Serkan Emrecan Terzi ilk 11'de forma giyecektir." denildi.

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