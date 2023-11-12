Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Jackson Muleka attı.
Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov, sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu. Ghezzal de 41. dakikada girdiği maçta, ikinci yarıya çıkmadı.
Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart gören Ante Rebic, gelecek haftaki Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Beşiktaş'a karşı kötü serisi devam etti. Atan, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 4 maçı gol atamadan kaybetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde bir maç aradan sonra kazandı ve milli araya 22 puanla gitti. Başakşehir ise 9 puanda kaldı.
Beşiktaş, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
RIZA ÇALIMBAY 18 YIL SONRA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından göreve getirilen 60 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı.
Futbolculuk kariyerinde sadece siyah-beyazlı formayı giyen ve birçok başarı elde eden Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı ilk olarak Ocak 2005-Ekim 2005'te çalıştırmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, Çalımbay yönetiminde 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 puan ortalaması yakalamıştı.
KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Ante Rebic 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapılan son müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Chamberlain'i yedeğe çekti. Cenk Tosun ve Eric Bailly sakatlıkları, Kosovalı futbolcu Milot Rashica ise milli takım kampına gitmesi nedeniyle kadroya dahil edilemedi.
Çalımbay, bu isimlerin yerine Başakşehir karşısında ilk 11'de Amartey, Tayfur, Salih ve Rebic'i görevlendirdi.
Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
TARAFTARLARDAN DESTEK
Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Rıza Çalımbay'a büyük destek verdi.
Deneyimli teknik adamı tribünlere çağıran taraftarlar, "Oley oley Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahüratta bulundu.
Çalımbay da tek tek tribünlere giderek siyah-beyazlı taraftarları selamladı. Taraftarlar, Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş, 5. dakikada etkili oldu. Amir Hadziahmetovic'in ortasında Necip'in kafa vuruşunu kaleci Volkan kurtardı.
TEMPO YÜKSELMEDİ!
Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmasının özellikle ilk yarısında tempo oldukça düşük kaldı. İki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar bulamadı.
BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER
Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta siyah beyazlı takıma kötü haber geldi.
Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.
Sakatlanan ve yüzünde şişme meydana gelen Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu.
Oyundan ayrılan Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı. Kazak oyuncunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
REBIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
Beşiktaş'ta Ante Rebic, 45. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Hırvat futbolcu, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'la girdi.
GHEZZAL ÇIKTI!
Beşiktaş'ta 41. dakikada oyuna dahil olan Rachid Ghezzal, devre arasında oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta ayrıca Chamberlain, Salih Uçan yerine oyuna girdi.
Yayıncı kuruluşun haberine göre, Ghezzal'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıktığı aktarıldı.
DEVREYLE TEMPO ARTTI!
Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında tempo ilk yarıya göre arttı. Beşiktaş, 54. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Tayfur'un vuruşu dışarıya gitti.
BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU!
Beşiktaş, 55. dakikada öne geçti. Rebic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Jackson Muleka, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
MULEKA YİNE GOLE YAKLAŞTI!
Beşiktaş'ta Muleka, 76. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Muleka, ceza sahasına girdiği pozisyonda topu Volkan'ın üzerinden aşırtmak istedi ancak bu top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
RIZA ÇALIMBAY'A DESTEK
Beşiktaş tribünleri karşılaşmanın 76. dakikasında teknik direktör Rıza Çalımbay lehine tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı futbolseverler, "Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahürat yaptı.
BAŞAKŞEHİR GOLE YAKLAŞTI!
Başakşehir, 90+5'te tehlikeli oldu. Ceza sahasında topu alan Piatek'in vuruşu kaleci Mert'te kaldı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.
45+5. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
İlk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rebic'in şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve altıpas çizgisinde topla buluşan Muleka, kaleci Volkan Babacan'ın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
77. dakikada Piatek'in uzak mesafeden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 46 Chamberlain), Gedson Fernandes (Dk. 89 Onana), Muleka, Zaynutdinov (Dk. 40 Ghezzal) (Dk. 46 Onur Bulut), Ante Rebic (Dk. 75 Demir Ege Tıknaz)
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba (Dk. 84 Lima), Opoku, Duarte, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 72 Pelkas), Dennis (Dk. 72 Deniz Türüç), Emirhan İlkhan (Dk. 72 Keny), Serdar Gürler (Dk. 62 Figueiredo), Piatek
Gol: Dk. 55 Muleka (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 26 Opoku, Dk. 68 Ba, Dk. 90+4 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Rebic, Dk. 90+4 Tayfur Bingöl (Beşiktaş)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Jackson Muleka attı.
Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov, sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu. Ghezzal de 41. dakikada girdiği maçta, ikinci yarıya çıkmadı.
Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart gören Ante Rebic, gelecek haftaki Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Beşiktaş'a karşı kötü serisi devam etti. Atan, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 4 maçı gol atamadan kaybetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde bir maç aradan sonra kazandı ve milli araya 22 puanla gitti. Başakşehir ise 9 puanda kaldı.
Beşiktaş, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
RIZA ÇALIMBAY 18 YIL SONRA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından göreve getirilen 60 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı.
Futbolculuk kariyerinde sadece siyah-beyazlı formayı giyen ve birçok başarı elde eden Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı ilk olarak Ocak 2005-Ekim 2005'te çalıştırmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, Çalımbay yönetiminde 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 puan ortalaması yakalamıştı.
KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Ante Rebic 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapılan son müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Chamberlain'i yedeğe çekti. Cenk Tosun ve Eric Bailly sakatlıkları, Kosovalı futbolcu Milot Rashica ise milli takım kampına gitmesi nedeniyle kadroya dahil edilemedi.
Çalımbay, bu isimlerin yerine Başakşehir karşısında ilk 11'de Amartey, Tayfur, Salih ve Rebic'i görevlendirdi.
Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
TARAFTARLARDAN DESTEK
Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Rıza Çalımbay'a büyük destek verdi.
Deneyimli teknik adamı tribünlere çağıran taraftarlar, "Oley oley Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahüratta bulundu.
Çalımbay da tek tek tribünlere giderek siyah-beyazlı taraftarları selamladı. Taraftarlar, Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş, 5. dakikada etkili oldu. Amir Hadziahmetovic'in ortasında Necip'in kafa vuruşunu kaleci Volkan kurtardı.
TEMPO YÜKSELMEDİ!
Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmasının özellikle ilk yarısında tempo oldukça düşük kaldı. İki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar bulamadı.
BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER
Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta siyah beyazlı takıma kötü haber geldi.
Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.
Sakatlanan ve yüzünde şişme meydana gelen Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu.
Oyundan ayrılan Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı. Kazak oyuncunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
REBIC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
Beşiktaş'ta Ante Rebic, 45. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Hırvat futbolcu, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'la girdi.
GHEZZAL ÇIKTI!
Beşiktaş'ta 41. dakikada oyuna dahil olan Rachid Ghezzal, devre arasında oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta ayrıca Chamberlain, Salih Uçan yerine oyuna girdi.
Yayıncı kuruluşun haberine göre, Ghezzal'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıktığı aktarıldı.
DEVREYLE TEMPO ARTTI!
Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında tempo ilk yarıya göre arttı. Beşiktaş, 54. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Tayfur'un vuruşu dışarıya gitti.
BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU!
Beşiktaş, 55. dakikada öne geçti. Rebic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Jackson Muleka, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
MULEKA YİNE GOLE YAKLAŞTI!
Beşiktaş'ta Muleka, 76. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Muleka, ceza sahasına girdiği pozisyonda topu Volkan'ın üzerinden aşırtmak istedi ancak bu top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
RIZA ÇALIMBAY'A DESTEK
Beşiktaş tribünleri karşılaşmanın 76. dakikasında teknik direktör Rıza Çalımbay lehine tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı futbolseverler, "Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahürat yaptı.
BAŞAKŞEHİR GOLE YAKLAŞTI!
Başakşehir, 90+5'te tehlikeli oldu. Ceza sahasında topu alan Piatek'in vuruşu kaleci Mert'te kaldı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.
45+5. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
İlk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rebic'in şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve altıpas çizgisinde topla buluşan Muleka, kaleci Volkan Babacan'ın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
77. dakikada Piatek'in uzak mesafeden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 46 Chamberlain), Gedson Fernandes (Dk. 89 Onana), Muleka, Zaynutdinov (Dk. 40 Ghezzal) (Dk. 46 Onur Bulut), Ante Rebic (Dk. 75 Demir Ege Tıknaz)
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba (Dk. 84 Lima), Opoku, Duarte, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 72 Pelkas), Dennis (Dk. 72 Deniz Türüç), Emirhan İlkhan (Dk. 72 Keny), Serdar Gürler (Dk. 62 Figueiredo), Piatek
Gol: Dk. 55 Muleka (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 26 Opoku, Dk. 68 Ba, Dk. 90+4 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 45 Rebic, Dk. 90+4 Tayfur Bingöl (Beşiktaş)
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