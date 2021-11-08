Beşiktaş'ta Rıdvan yine formaya yakın

Trabzonspor derbisinde sıkça pas hatası yapan ve ortaları yerini bulmayan Umut Meraş bu kez sınıfta kalırken, Rıdvan Yılmaz için şans doğdu. Sergen Yalçın'ın milli ara sonrası yapılacak Alanya maçında genç futbolcuyu görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rıdvan yine formaya yakın
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08 Kasım 2021 15:05
Rıdvan Yılmaz
Rıdvan Yılmaz
Beşiktaş
Trabzonspor derbisinde sıkça pas hatası yapan ve ortaları yerini bulmayan Umut Meraş bu kez sınıfta kalırken, Rıdvan Yılmaz için şans doğdu.

Sergen Yalçın'ın milli ara sonrası yapılacak Alanya maçında genç futbolcuyu görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.

Rıdvan'ın bu sezon 8 lig karşılaşmasında 2 gol, 2 asisti bulunuyor. Fabrice N'Sakala da sol bekin diğer alternatif ismi durumunda. 

 

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