Trabzonspor derbisinde sıkça pas hatası yapan ve ortaları yerini bulmayan Umut Meraş bu kez sınıfta kalırken, Rıdvan Yılmaz için şans doğdu.Sergen Yalçın'ın milli ara sonrası yapılacak Alanya maçında genç futbolcuyu görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi.Rıdvan'ın bu sezon 8 lig karşılaşmasında 2 gol, 2 asisti bulunuyor. Fabrice N'Sakala da sol bekin diğer alternatif ismi durumunda.