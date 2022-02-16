Beşiktaş'ta Rıdvan ve Larin'in son durumu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in son durumu hakkında bir açıklama yayımladı.



Siyah - beyazlılar, iki futbolcunun da uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.



Rıdvan ve Larin'in 19 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Altay maçında forma giyemeyeceği, Sivasspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;



"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Cyle Larin, Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemelerinden geçmiş, iki oyuncumuzun da uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."





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