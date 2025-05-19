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Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine sahnede!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Alanyaspor karşısında da sahneye çıktı ve performansıyla bir kez daha alkış topladı.

calendar 19 Mayıs 2025 12:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rafa Silva, yine sahnede!
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Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında 70. dakikada bulduğu beraberlik golünü kaydeden tecrübeli futbolcu Rafa Silva, son 5 karşılaşmada 4. kez ağları sarsarak formunu sürdürdü.

Ernest Muçi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rafa, klas bir vuruşla kaleci Ertuğrul'u mağlup etti.

GOL SAYISINI 18'E ÇIKARDI

Taraftarların sevgilisi haline gelen 31 yaşındaki oyuncu, bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı ve takımın skor yükünü omuzlamaya devam etti. 


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