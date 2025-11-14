14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Beşiktaş'ta Rafa Silva'sız plan!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ayrılık beklendiği Rafa Silva sonrası planlarını yapmaya başladı.

calendar 14 Kasım 2025 10:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi ayrılıkla sonuçlanabilir.

Siyah-beyazlılar, cumartesi günü gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısında Rafa Silva konusunda ayrılık kararının açıklanması bekleniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'sız planlarını yapmaya başladı.

SERGEN YALÇIN'IN PLANI


Yalçın, Rafa Silva sonrası Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdığı yılda kullandığı 4-1-4-1 sistemine dönecek.

Orta sahada Wilfred Ndidi'nin önünde Orkun Kökçü ve Vaclac Cerny'yi kullanmak isteyen deneyimli teknik adam, kanatlarda Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'ye şans verecek.

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz, orta saha; Jota Silva ise kanatlar için alternatif olacak.

KESİN KARAR CUMARTESİ

Beşiktaş'ta Rafa Silva konusunda kesin açıklama cumartesi günkü basın toplantısında belli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
