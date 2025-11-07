Beşiktaş'ta Rafa Silva, kamp kadrosunda yok!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rafa Silva, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.
Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu da Antalyaspor kamp kafilesine dahil edilmedi.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
