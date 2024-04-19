Beşiktaş'ta penaltı itirazı!

Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
59. dakikada Rashica'nın vuruşu Radakovic'ten geri döndü.
Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR ile de görüşen hakem Şimşek devam kararında kaldı.
59. dakikada Rashica'nın vuruşu Radakovic'ten geri döndü.
Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR ile de görüşen hakem Şimşek devam kararında kaldı.
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