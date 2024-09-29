Beşiktaş'ta Onana hayal kırıklığına uğrattı!

Jean Onana, Ajax karşısında gösterdiği düşük performansla eleştirilirken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da oyuncusuna verdiği şans nedeniyle tepkilerin hedefi oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Onana hayal kırıklığına uğrattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2024 10:21
Son güncelleme 29 Eylül 2024 10:22

Jean Onana, Ajax deplasmanında sürpriz şekilde ilk 11'de forma giyerken ortaya koyduğu olumsuz performansla tepkilerin hedefi oldu. Kartal'ın 4-0 kaybettiği müsabakada 64 dakika sahada kalan Kamerunlu futbolcu, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'u adeta ters köşeye yatırdı.

OLUMLU GÖRÜNTÜ VERMİŞTİ

Van Bronckhorst, Ajax maçı öncesi gerçekleştirilen taktik çalışmalarda olumlu görüntü veren Onana'ya kritik maçta 11'de şans tanıdı. Ancak Onana bulduğu önemli fırsatı yine iyi kullanamadı ve hem Van Bronckhorst'u hem de takımı çok zor durumda bıraktı.

Beşiktaş'a geldiği günden beri yoğun eleştiri alan Jean Onana'nın büyük bir baskı altında olduğu ifade edildi. Savunmadan aldığı topları hücum oyuncularına aktaramayan Kemurunlu futbolcu sürekli geriye veya yana pas atıyor. Onana'nın bu tutumu Ajax deplasmanında Beşiktaş'ın yoğun baskı altında kalmasına yol açtı. Siyah-beyazlı takım galibiyet parolasıyla çıktığı maçı tek isabetli şut atamadan kapattı.

Diğer yandan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst sezon başında Jean Onana'ya sürpriz biçimde sahip çıkmıştı. Hollandalı hoca beklentilere yanıt veremediği için kiralık veya bonservisi ile birlikte gönderilmesine kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulmasını isteyince, siyah-beyazlı yönetim bir girişimde bulunmamıştı.

ETKİSİZ ELEMAN

Fransız ekibi Lens'ten Temmuz 2023'te 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Jean Onana, Beşiktaş formasıyla toplam 15 maça çıkarken sadece 1 asiste imza attı. Geçen sezonun ilk yarısında 10 resmi maça çıkan ve bir gol pası veren Kamerunlu futbolcu devre arasında kiralık olarak Marsilya'ya gitti.

Yaz döneminde Kartal'a dönen Onana bu sezon şimdiye kadar 5 maçta 138 dakika süre alırken gol ve asist katkısı yapamadı.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery