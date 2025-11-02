Beşiktaş'ta olaylı olağan idari ve mali genel kurul sona erdi!

Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştirildi.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurul, saat 10.00'da başladı. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okundu.



Saat 11.00 itibarıyla Olağan İdari ve Mali Genel Kurula katılım sayısı 1347 olarak açıklandı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Affan Keçeci seçildi.



Denetim kurulunun raporlarının üyelere aktarılmasından sonra siyah-beyazlı kulübün 3 ayrı döneminin ibrası oylandı.

KONGREDE GERGİN İBRA KARARI

BÜTÇE ÖNCE REDDEDİLDİ, REVİZE HALİ KABUL EDİLDİ

KULÜPTEN İHRAÇ EDİLDİ

İBRA EDİLMEDİLER

BAŞKAN İBRA EDİLDİ

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

"KALABALIK OLSUN İSTEDİK"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ilk dönemi ibra edildi. İkinci döneminin ibrası için oy sayımında gerginlik çıktı ve bir türlü sonuca ulaşılamadı.332 kişinin Serdal Adalı'nın ikinci dönemini ibra etmediği açıklandı ve bu kişilerden kayıtlara geçmesi için yaka kartları istendi. Ancak ibra etmeyen kişiler yaka kartlarını vermeyi kabul etmedi.Kongrenin genel kurulunda divan başkanlığına seçilen Affan Keçeci 354 kişinin Serdal Adalı'yı ibra ettiği açıklandı. 332 kişinin ise Adalı'nın ikinci dönemini ibra etmediği belirtildi. Böylece Serdal Adalı'nın ikinci dönemi de ibra edilmiş oldu.İbradan sonra Beşiktaş'ın bütçesi oylamaya sunuldu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün, 2026 yılı konsolide bütçe teklifi önce reddedildi.Ardından bütçe tüzüğe göre revize edilip yeniden oylamaya sunuldu. 2026 yılı konsolide bütçesi genel kurul tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.Beşiktaş'ın güncel borcu 17.731.767.706 TL olarak açıklandı.Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın 1 yıllık geçici olarak kulüp üyeliğinden çıkarılması genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi.Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmedi.Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, İdari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edildi."Maç için gelen taraftarlarımız bir taşla iki kuş vursun istedik ve kongreyi bu sabaha aldık. Daha kalabalık bir kongre olsun istedik.""Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmak istiyorduk ama kayıplarla yarışta geride kaldık.""Camiamdan rica ediyorum, tek yumruk olalım.""Kulüp tarihinin en olumsuz koşulları altında görevi devraldık. Geldiğimiz andan itibaren kulüpte birçok şeyi düzeltmeye çalıştık. Kaynaklar yarattık, geçmişten gelen çok dosya kapattık. Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık, tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Buna rağmen biliyoruz ki futbolda işler iyi gitmediği sürece, bunun on katı dosya da kapatsak yüz katı kaynak da yaratsak bu konular hep gölgede kalıyor.""Transfer bütçelerimizi artırdığımız doğrudur ama biz gelirlerimizi artırmak için ciddi adımlar attık. Tarihimizin en büyük gelirini sağlayacak proje için önemli adımlar attım. Sadece harcama tarafını gördüğünüz için soru işaretleriniz olması normal.""Gelir ayağını zamanla göreceksiniz. Finansal sonuçlar şu anda T cetvelinin sağ tarafına ulaşmadı. Biz bu ilk perdede yeni bir takım yaratmaya çalışırken diğer yandan da maalesef geçmiş dönem maliyetlerini ödüyoruz.""Beşiktaşlıların yolu diye bahsedilen ama camiaya zarar veren yoldan değil, tam tersi bir yoldan ilerledik. Biz işin önce ekonomi ve finansal ayağını oluşturduk. Sonrasında transfer bütçelerini oluşturup, buna göre anlaşmalar yaptık.""Bu kürsüde hep '3 transfer sezonu' diyerek içinde bulunduğumuz durumu anlattım. Beklentilerimizi buna göre belirlememiz gerektiğini söyledim. Basın toplantılarında heyecanla bazen beklentiyi yükselttiğimiz oldu. Sizler kadar ben de sabırsızım, camiamızdan da bu heyecanı anlayışla karşılamasını bekliyorum. Yıllardır yönetimsel kaoslarla uğraşırken beklentileri adım adım yükseltmeliyiz. Gerçeklikten hiç kopmadık. Projeleri ete kemiğe bürününce sizlerle paylaştık, onayınıza sunduk. Siz de bize güven verdiniz. Bu desteğin kıymetini bilerek 'Beşiktaşlıların Yolu' diyerek, camiaya zarar verenlerin değil, doğru adımların peşinden gidiyoruz. Yılların bunalımını geride bırakıp doğruları yapıyoruz."(Eski yönetime) "O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden!"(Eski yönetime) "Bu transferler yapılırken, siz futbol komitesinde değil miydiniz? Siz, bize günlük güneşlik bir Ümraniye mi bıraktınız?""Feyyaz Uçar'a hiç cevap vermedim, eski futbolcumuz, cevap vermek istemedim ama keşke bu yanlışlar yapılırken mani olsaydınız içerisinde olduğunuz yönetime.""Ben, aktif bahis oynadığı açıklanan bir hakeme söylediğim sözler nedeniyle ceza aldım ama bunu yaparken o hakemi, Beşiktaş maçlarından uzaklaştırdım.""Görevde olduğumuz bu 10 aylık süreçte, geçmişten gelen yükümlülüklerle birlikte 9.3 milyar TL ödeme yapmış durumdayız. Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı. Geçmişten gelen bazı güvensizliklerin izlerini maalesef taşıyoruz. Bir önceki yönetim döneminde yaşananlar hafızamızda.Biz işimize bakarken, gece-gündüz çalışırken bize bunları yaşatanlar meydanı boş buldular. Kendi dönemlerinde yaşananları çoktan unutmuşlar ya da unutturmaya çalışıyorlar. Kendilerini haklı sanmaya da başladılar. O dönem yaşanan ve itibarımızı zorlayan işlere gelince sadece "Eski başkan yaptı" ama kazanılan kupaya gelince "Biz yaptık" diyorlar.""Artık altyapılarda A takımda forma giyme şansı yüksek olan oyunculara daha fazla süre veriyoruz, daha fazla gelişimlerine odaklanıyoruz.""Hedefimiz özellikle EuroCup'ı müzemize getirmek ve belki de seneye EuroLeague'de mücadele etmek.""Sportif faaliyetler dışındaki gelirlerimizi artırmak zorundayız. Başka türlü rakiplerimizle maddi açıdan mücadele edemeyiz.""Dikilitaş Projesi'nin bu kadar kısa sürede bu noktaya gelmesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emeği vardır. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum.""Altyapımızdaki sporculara sayıdan ziyade potansiyel odaklı yaklaşıyoruz. Beşiktaş A takımında forma giyme potansiyeli bulunan oyuncularımıza daha fazla süre ve gelişim imkânı tanıyoruz. Yapılan tüm iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının maliyetleri ise kulübümüze yük getirmeden, yönetim kurulumuzun çabalarıyla karşılanmıştır.""Dikilitaş için proje çizimi tamamlandı. Müjdesini vermek isterim ki bugün itibarıyla gerekli imzaların tamamı atılmış durumdadır. Konu tamamen resmiyete kavuşmuştur.""Projemize 4 dönümlük ek bir bölüm dahil ettik ve böylece proje alanı 20 dönüme çıktı. Şişli'de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait bir arazi üzerinde yaklaşık 16.000 metrekarelik bir öğrenci yurdu inşa ediyoruz. Beşiktaş olarak üniversiteli gençlerimize hizmet verecek çok güzel bir yurt yapacağız. Bu şekilde, daha önce hiçbir kulübün gerçekleştirmediği bir uygulamaya da imza atmış oluyoruz.""Ziraat Bankası ile anlaşamadık. Bildiğiniz üzere projenin başında bankayı sürece dahil etmek istemiştik ve genel prensiplerde de mutabık durumdaydık. Ancak kulübümüz için daha faydalı olacak çözüm ortaklarıyla yolumuza devam edeceğiz.""Bu işler her zaman devletten istemekle olmuyor. Beşiktaş kulübü olarak biz devletimizin yanındayız, Beşiktaş olarak üniversiteli gençlerimiz için yurt yapıyoruz.""Sancaktepe'de 2 yeni tesis Beşiktaş'a kazandırılmıştır. Hayırlı olsun. Akatlar'daki C Blok binamızın bir katını Süleyman Seba müzesi yapacağız.""Bizden önce de sermaye artışı yapıldı. O parayı neden götürüp bankaya yatırmadınız? Ben ödedim sizin o faizinizi de.""Merak etmeyin bu söylediklerimin hepsini tek tek yapacağım. Bu arkadaşlarımla beraber yapacağım, yapacağım! Hiç düşünmeyin bırakıp kaçacağımı falan! Bir yere gitme gibi bir niyetim yok!"Önceki yönetimdeki konulara bir daha girmeyeceğim. Camia gereken değerlendirmeyi yaptı gereken notları da verdi.""1.4 milyar TL borç ödedik. Bu, tarihimizin tek seferde ödenen en büyük borç miktarı. Bu mudur başarısızlık? Geçtiğimiz mayıs ayında sermaye tavanımızı 6 milyar TL'den, 21 milyar TL'ye yükselttik ve müthiş bir imkan yarattık. Yeri geldiğinde bu imkanı da kullanacağız.""28 Ocak 2025 tarihinde Denetim Kurulu, Hasan Arat'a bazı yazılı sorular sormuş, cevap alamamış. Sayın Arat bana noterden ihtarname yollamak yerine keşke bu sorulara cevap verseydi.""Tüzüğümüzde 2 adet önemli değişikliğe gitmek için çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Artık kulübümüzün finansal disiplini bir tercih değil, bir zorunluluk haline geliyor. Bütçe disiplini, bu kulübün kuralı, zorunluluğu ve namusu haline geliyor. Biz ve bizden sonra göreve gelecek olan yönetimler, kendi döneminde gelirlerinden fazlasını harcama yapması halinde şahsi mal varlıkları ile sorumlu olacaktır.""Benim için 'söz verdi ama sermaye artışını yapamadı' diyenlere tekrar anlatıyorum. Diğer üç camia, bu konuyu bizim kadar bile duyurmamış olduğu halde hallederken, bizim camiamız farklı nedenlerle bu konuda bir refleks göstermedi. Açıkçası, koskoca Beşiktaş camiasının 70 milyon euroyu toplayamayacağına ihtimal vermediğim için ağzımdan bir laf çıktı. Toplarız diye düşündüm ve 'Bankalar konsorsiyumundan çıkıyoruz.' dedim. Eğer sermaye artırımına katılım hakkıyla gerçekleşmiş olsaydı, bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk.""Tüzük değişikliği ile; artık koltukta oturan başkan, bütçede bir açık verirse, o aradaki farkı kendi cebinden karşılamak zorunda kalacak.""Bir diğer tüzük maddesi olarak da; biliyorsunuz olağan seçimli genel kurullarımız 3 yılda bir yapılıyor. Rahmetli Süleyman Seba'dan bu yana 25 yılda, 16 kere seçime gitmişiz. Neredeyse her 1.5 yılda, bir sandık kurmuşuz. Bir kısmı olağan seçim, bir kısmı istifa, bir kısmı olağanüstü seçimler... Biz bu tabloyu görmezden gelmek yerine, bir analiz yaptık ve adil bir düzenleme yapmalım dedik. Yapacağımız değişiklik ile yönetimlerin görev süresini 3 yıldan, 2 yıla indirmeyi istiyoruz.""Koltuktaki başkan ilk 2 yılında başarılı olamıyorsa, üçüncü yılı zaten hak etmiyor demektir. Üçüncü yıla genel kurulumuz karar verecek.""Açıkçası, koskoca Beşiktaş camiasının 70 milyon euroyu toplayamayacağına ihtimal vermediğim için ağzımdan bir laf çıktı. Toplarız diye düşündüm ve 'Bankalar konsorsiyumundan çıkıyoruz.' dedim. Eğer sermaye artırımına katılım hakkıyla gerçekleşmiş olsaydı, bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk.""Koltuktaki başkan ilk 2 yılında başarılı olamıyorsa, üçüncü yılı zaten hak etmiyor demektir. Üçüncü yıla genel kurulumuz karar verecek.""Fenerbahçe maçını yönetecek hakemlere sesleniyorum. Lütfen adil olun ve sadece gördüklerinizi çalın. Vicdanınızla maç yönetin."Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda mali konularla ilgili bilgi veren denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olduğunu söyledi.Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın 1 yıllık geçici olarak kulüp üyeliğinden çıkarılması genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi."Gönül isterdi ki Hasan Arat burada gelip açıklama yapabilseydi ama ihraç kararı nedeniyle katılım sağlayamadı. Benim bilgim bu yönde, tüzüğü daha iyi bilen arkadaşlar varsa düzeltebilir.""Hasan Arat'a çok ciddi baskı yaptık, çık hakkında konuşulan iddialara cevap ver dedik. Kendisi de son kurula katıldı, küfredildi ve saldırı yapıldı. Kendimi de dahil ediyorum bu kümeye, adamı konuşturmadık. Sonrasında cezalandırdık. Benim vicdanım rahat değil.""Kimsenin avukatlığını yapmaya gelmedim. Ne öyle bir niyetim ne de yetkim var. Konuşmalarım mevcut yönetimi de bağlamamakta. Konuşma niyetim de yoktu. Muhalefet yapacak olsam televizyona, YouTube'a çıkar her yerde konuşurdum.Niyetim buraya gelip ibra olmayışımızı izleyip evimize gitmekti ama denetim kurulu raporundan sonra cevap verme zorunluluğum oluştu.""Benim kulüpten denetim kurulu raporunda yazılan kadar alacağım yoktur. Alacağımın %80'ini kulübümüze bağışladım. Orada yazılan borç şirketimize ait bir borçtur. Bunun büyük bölümü geçmiş dönemlerde UEFA'dan borçsuzluk yazısı alınabilmesi için kulübün şirketimizin kefaletiyle alınan ve ödenmediği için bizim ödemek zorunda kaldığımız kredidir.""Geldiğimiz ilk ay oyuncu maaşları ödenemezken elimi taşın altına koymaya çalışırken Mete Vardar gelip 'bunlar kulübün geleceğini ipotek altına alıyorlar.' diye bir kanaat oluşabilir, bırakın ne halleri varsa görsünler mi demeliydi?""Benim sağladığım kasa kolaylığı Beşiktaş'ın geleceğini tehdit altına alıyorsa mevcut yönetimin sağladığı kasa kolaylığı neden Beşiktaş'ı tehdit altına almıyor? Hem de onların yapmış olduğu bağış da değilken.""Başkana da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, mali açıdan ne geçirdiğimizi en iyi ben bilirim. Elini taşın altına koymuş, çok büyük bir rakamla destek olmuş. Bende oluşan kanaat Allah razı olsun sizden.""Rafa Silva'nın maaşı 6 milyon euro, 3 yıllık sözleşmesi var. Okan Buruk'un bir videosu var, 'Rafa Silva için bize 40 milyonluk bir paket çıkardılar, alamadık' diyor. 18'e aldığımız Rafa Silva'yı 40'a alamamışlar. Benim kanaatim Beşiktaş'ı 22 milyon kara geçirdik.""Gabriel Paulista ile ilgili sağlık kurulunun raporu var, kronik sakat almayın diye. Biz oraya bu oyuncu sağ bacağından sakatlanırsa Beşiktaş sözleşmeyi karşılıksız feshetme hakkına sahiptir diye madde koyduk, oyuncu Allah'ın işi sol bacağından sakatlandı. Ne yapabilirim?""Denetim kuruluna soruyorum. Allah rızası için, incelediğiniz döneme dair mevcut yönetimle ilgili hiçbir kanaatiniz oluşmadı mı? Devre arasında yapılan iki transfer Keny Arroyo ve Elan Ricardo için iyi ya da kötü hiç mi kanaatiniz oluşmadı?""Biz kamuoyunda çöp diye tabir edilen oyuncuları gönderdik diye Beşiktaş'ı zarara uğratmışız. Bu oyuncuları alan yönetimle alakalı herhangi bir rapor oluşturdunuz mu?"