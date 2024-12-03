Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!

Beşiktaş yönetim kurulu olağanüstü seçim kararı aldı. Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü yeni başkanını seçecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2024 14:47
Son güncelleme 03 Aralık 2024 14:59
Süper Lig'de Hatayspor ile berabere kalarak kötü gidişata son veremeyen Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

Hüseyin Yücel başkanlığındaki yönetim kurulu, salı günü olağanüstü toplandı. Bu toplantıda olağanüstü seçim kararı çıktı.

Siyah-beyazlı camia, 29 Aralık Pazar günü yapılacak seçimde yeni başkanını seçecek.

HÜSEYİN YÜCEL KONUŞACAK

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevini devralan Hüseyin Yücel, bugün (Salı) saat 17.30'da basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

ARKA ARKAYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

3 Aralık 2023'te olağanüstü kongreyle seçilen yönetim, tam 1 yıl sonra olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ta böylelikle peş peşe iki kez olağanüstü genel kurula gidilmiş oldu.

MAYISTA OLAĞAN GENEL KURUL

Üst üste ikinci kez olağanüstü genel kurula gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta mayıs ayında ise Olağan Seçimli Genel Kurul olacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery