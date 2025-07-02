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Beşiktaş'ta Okafor sesleri!

Beşiktaş'ın Milan forması giyen Noah Okafor ile ilgilendiği iddia edildi.

calendar 02 Temmuz 2025 00:40 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 00:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Okafor sesleri!
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Beşiktaş, sol kanat transferi için yeni bir ismi gündemine aldı. Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Milan forması giyen Noah Okafor için Milan'la görüşmelerini sıklaştırdı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş ve Milan kulüpleri üst düzey yetkilileri arasında bir görüşme yapıldı. Milan, Noah Okafor için gelecek bonservis tekliflerini beklemek istiyor olsa da Beşiktaş bu transferde fazlaca istekli. Milan ve Beşiktaş arasında 2 Temmuz'da bir toplantı daha yapılacak.

MİLAN BONSERVİS İSTİYOR

Milan, oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmak isterken Beşiktaş ise satın alma opsiyonlu kiralık teklifi üzerinde duruyor. Nijerya asıllı İsviçreli futbolcu ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZONU MİLAN VE NAPOLİ'DE GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Milan'da, ikinci yarısını ise kiralık olarak Napoli'de geçiren Okafor, toplamda 21 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik bir performans gösterdi
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