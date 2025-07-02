Beşiktaş'ta Okafor sesleri!

Beşiktaş, sol kanat transferi için yeni bir ismi gündemine aldı. Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Milan forması giyen Noah Okafor için Milan'la görüşmelerini sıklaştırdı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş ve Milan kulüpleri üst düzey yetkilileri arasında bir görüşme yapıldı. Milan, Noah Okafor için gelecek bonservis tekliflerini beklemek istiyor olsa da Beşiktaş bu transferde fazlaca istekli. Milan ve Beşiktaş arasında 2 Temmuz'da bir toplantı daha yapılacak.
MİLAN BONSERVİS İSTİYOR
Milan, oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmak isterken Beşiktaş ise satın alma opsiyonlu kiralık teklifi üzerinde duruyor. Nijerya asıllı İsviçreli futbolcu ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
GEÇEN SEZONU MİLAN VE NAPOLİ'DE GEÇİRDİ
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Milan'da, ikinci yarısını ise kiralık olarak Napoli'de geçiren Okafor, toplamda 21 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik bir performans gösterdi
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş ve Milan kulüpleri üst düzey yetkilileri arasında bir görüşme yapıldı. Milan, Noah Okafor için gelecek bonservis tekliflerini beklemek istiyor olsa da Beşiktaş bu transferde fazlaca istekli. Milan ve Beşiktaş arasında 2 Temmuz'da bir toplantı daha yapılacak.
MİLAN BONSERVİS İSTİYOR
Milan, oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmak isterken Beşiktaş ise satın alma opsiyonlu kiralık teklifi üzerinde duruyor. Nijerya asıllı İsviçreli futbolcu ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.
GEÇEN SEZONU MİLAN VE NAPOLİ'DE GEÇİRDİ
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Milan'da, ikinci yarısını ise kiralık olarak Napoli'de geçiren Okafor, toplamda 21 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik bir performans gösterdi