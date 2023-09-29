Beşiktaş'ta neler oluyor? Büyük kriz!

Beşiktaş'ta farklı yenilgi sonrası kötü futbol kadar Vincent Aboubakar'ın gülmesi ve Şenol Güneş'in Salih Uçan ile yaşadığı sorun gündeme oturdu. Bir iddiaya göre ise yerli ve yabancılar arasındaki maaş farkı Ümraniye'de kriz yaratıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta neler oluyor? Büyük kriz!
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29 Eylül 2023 09:11
Son güncelleme 29 Eylül 2023 09:14
Beşiktaş önceki gün Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuş, maç boyunca ortaya konan kötü futbolun yanı sıra Aboubakar'ın farklı yenilgiden sonra gülmesi, Şenol Güneş'in Salih Uçan ile yaşadığı olay çok konuşulmuştu.

Takim'de yer alan haberde; Bir iddiaya göre ise Beşiktaş'ın oyunundaki sıkıntının yerli ve yabancı futbolcular arasında yaşanan maaş farkı olduğu ve sahaya yansıyan bu durumun takımda kriz yarattığı ifade edildi.

Siyah-Beyazlı takımda alınan farklı yenilgiler ve oyuncuların isteksiz tavırları dikkat çekerken teknik direktör Şenol Güneş ve Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin bu duruma nasıl bir çözüm bulacağı ise merak konusu.



TARAFTARDAN YOĞUN TEPKİ

Siyah-Beyazlı taraftarlar da alınan sonuçlara yoğun tepki göstermiş ve yönetimi istifaya çağırmıştı. 

 
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