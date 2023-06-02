Beşiktaş'ta Montero geri dönüyor

Beşiktaş'ın devre arasında Hamburg'a kiraladığı Francisco Montero yeni sezonda takıma geri dönüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Montero geri dönüyor
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02 Haziran 2023 13:40
Beşiktaş'ın Hamburg'a kiraladığı Francisco Montero geri dönüyor.

Hamburg, sezon sonunda 2,5 milyon euro ödeyerek İspanyol savunmacının bonservisini alabilecekti. Alman ekibi, satın alma opsiyonu için Beşiktaş ile halen bir temasa geçmiş değil.

Beşiktaş'ın 2021 yazında 750 bin euro'ya kadrosuna kattığı Montero, sezonun ilk yarısında forma bulamamış ve devre arasında Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a kiralanmıştı. Alman ekibiyle sadece 4 maça çıkabilen oyuncunun yeni sezondaki akıbeti şimdilik belirsizliğini koruyor. 

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