Beşiktaş'ta kırılma maçı

Trendyol Süper Lig'deki son üç maçından sadece bir puan çıkaran ve 13. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta herkesin gözü pazar günü oynanacak olan Göztepe mücadelesine çevrildi.
KIRILMA MAÇI
Yönetimden teknik heyete, oyuncudan taraftara kadar herkes bu mücadeleyi kırılma maçı olarak gördüğü ortaya çıktı.
Tüpraş Stadı'nda oynayacağı mücadeleyi kazanarak hem seri galibiyetler için ilk adımı atmak hem de taraftarına üç puan hediye etmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelecek adına yol haritasını belirlediği de öğrenildi. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu öncelikle Göztepe'yi yenerek moral kazanmak, ardından da devre arasına kadar kayıp yaşamamanın hesaplarını yapıyor.
GIO'NUN DÜŞÜNCESİ
İlk devrede kulübeden istediği katkıyı alamayan ve özellikle Ciro Immobile'nin sakatlık yaşadığı dönemde sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Hollandalı çalıştırıcı devre arasında yapılacak takviyelerle alternatifli bir kadro oluşacağını ve ellerinin daha da güçleneceğini düşünüyor. İkinci devrede kulübeden de daha fazla katkı alması beklenen siyah-beyazlı takımda ikinci hedef ise seri galibiyetler alarak lider Galatasaray ile oluşan farkı eritmek olacak.
Eğer Göztepe maçında beklenmeyen bir kayıp yaşanırsa, hem takım için hem de teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için işler daha da zorlaşacak.
KIRILMA MAÇI
Yönetimden teknik heyete, oyuncudan taraftara kadar herkes bu mücadeleyi kırılma maçı olarak gördüğü ortaya çıktı.
Tüpraş Stadı'nda oynayacağı mücadeleyi kazanarak hem seri galibiyetler için ilk adımı atmak hem de taraftarına üç puan hediye etmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelecek adına yol haritasını belirlediği de öğrenildi. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu öncelikle Göztepe'yi yenerek moral kazanmak, ardından da devre arasına kadar kayıp yaşamamanın hesaplarını yapıyor.
GIO'NUN DÜŞÜNCESİ
İlk devrede kulübeden istediği katkıyı alamayan ve özellikle Ciro Immobile'nin sakatlık yaşadığı dönemde sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Hollandalı çalıştırıcı devre arasında yapılacak takviyelerle alternatifli bir kadro oluşacağını ve ellerinin daha da güçleneceğini düşünüyor. İkinci devrede kulübeden de daha fazla katkı alması beklenen siyah-beyazlı takımda ikinci hedef ise seri galibiyetler alarak lider Galatasaray ile oluşan farkı eritmek olacak.
Eğer Göztepe maçında beklenmeyen bir kayıp yaşanırsa, hem takım için hem de teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için işler daha da zorlaşacak.