Beşiktaş'ta Kerem Kalafat şans bekliyor

Beşiktaş'ta, sezon başında Uşakspor'a kiralanan ve devre arasında özel madde ile siyah beyazlı takıma geri dönen Kerem Kalafat, teknik direktör Önder Karaveli'den şans bekliyor.
Sezon başında Uşakspor'a kiralık olarak gönderilen Kerem Kalafat, teknik direktör Önder Karaveli'nin isteği sonrasında geri çağrılmıştı. Takımla çalışmalara başlayan genç sağ bek, Karagümrük mücadelesinde geniş kadroda olacak. Ta kım çalışmalarında hırsıyla dikkat çeken Kerem, Karaveli'den şans bekliyor.
Sezon başında Uşakspor'a kiralık olarak gönderilen Kerem Kalafat, teknik direktör Önder Karaveli'nin isteği sonrasında geri çağrılmıştı. Takımla çalışmalara başlayan genç sağ bek, Karagümrük mücadelesinde geniş kadroda olacak. Ta kım çalışmalarında hırsıyla dikkat çeken Kerem, Karaveli'den şans bekliyor.