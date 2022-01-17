Beşiktaş'ta Kerem Kalafat şans bekliyor

Sezon başında Beşiktaş'tan Uşakspor'a kiralık olarak gönderilen Kerem Kalafat, teknik direktör Önder Karaveli'den şans bekliyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Kerem Kalafat şans bekliyor
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17 Ocak 2022 13:30
Kerem Kalafat
Kerem Kalafat
Beşiktaş
Beşiktaş'ta, sezon başında Uşakspor'a kiralanan ve devre arasında özel madde ile siyah beyazlı takıma geri dönen Kerem Kalafat, teknik direktör Önder Karaveli'den şans bekliyor.

Sezon başında Uşakspor'a kiralık olarak gönderilen Kerem Kalafat, teknik direktör Önder Karaveli'nin isteği sonrasında geri çağrılmıştı. Takımla çalışmalara başlayan genç sağ bek, Karagümrük mücadelesinde geniş kadroda olacak. Ta kım çalışmalarında hırsıyla dikkat çeken Kerem, Karaveli'den şans bekliyor. 

 

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