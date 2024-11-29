Beşiktaş'ta karar verildi; Yönetim ve teknik direktör

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası yönetim kurulu, mayıs ayına kadar göreve devam etme kararı aldı.

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Beşiktaş'ta karar verildi; Yönetim ve teknik direktör
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29 Kasım 2024 21:03
Son güncelleme 29 Kasım 2024 21:13
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası merakla beklenen kararlar belli oldu.

Hüseyin Yücel önderliğindeki yönetim kurulu, Hasan Arat'ın istifası sonrasında mayıs ayına kadar görevine devam etme kararı aldı.

Öte yandan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un geleceği üzerine de görüşmelerde bulunan yönetim, Hollandalı teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

Yönetim kurulunun cumartesi günü Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesi ve yeni teknik direktör için görüşmelerin başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin mayıs ayına kadar Hüseyin Yücel tarafından sürdürüleceği açıklandı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama; 

"Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Sayın Başkan Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç'ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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