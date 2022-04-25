Beşiktaş'ta Josef, cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Josef, cezalı duruma düştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2022 21:05
Beşiktaş'ın iç sahada Kasımpaşa ile oynadığı maçta Josef de Souza, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Kasımpaşa'dan Muleka'ya faul yapan Josef, sarı kart gördü. Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ