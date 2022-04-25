Beşiktaş'ta Josef, cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın iç sahada Kasımpaşa ile oynadığı maçta Josef de Souza, cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Kasımpaşa'dan Muleka'ya faul yapan Josef, sarı kart gördü. Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Kasımpaşa'dan Muleka'ya faul yapan Josef, sarı kart gördü. Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.