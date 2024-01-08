Beşiktaş'ta imza haftası

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve yönetimi, yeni teknik direktör Fernando Santos'un açıklanmasının ardından bu hafta imzaları üst üste attırmayı hedefliyor.
İLK İMZA SANTOS'TAN
Beşiktaş'ın resmen açıkladığı Fernando Santos, bu akşam (pazartesi) İstanbul'a gelecek ve kısa süre içinde Beşiktaş'a imza atacak. Anlaşmanın 1.5 yıllık olması bekleniyor.
JONAS SVENSSON
Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson ile anlaşmaya varan Beşiktaş, kısa süre içinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, 30 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.
FORVET VE ORTA SAHA DA YOLDA
Öte yandan takımı güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta, bu hafta içinde forvet ve orta saha transferlerinin de tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş'ta Anastasios Bakasetas, Renato Sanches, Sebastian Haller gibi isimler bu iki mevki için anılıyor.
İLK İMZA SANTOS'TAN
Beşiktaş'ın resmen açıkladığı Fernando Santos, bu akşam (pazartesi) İstanbul'a gelecek ve kısa süre içinde Beşiktaş'a imza atacak. Anlaşmanın 1.5 yıllık olması bekleniyor.
JONAS SVENSSON
Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson ile anlaşmaya varan Beşiktaş, kısa süre içinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, 30 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.
FORVET VE ORTA SAHA DA YOLDA
Öte yandan takımı güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta, bu hafta içinde forvet ve orta saha transferlerinin de tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş'ta Anastasios Bakasetas, Renato Sanches, Sebastian Haller gibi isimler bu iki mevki için anılıyor.