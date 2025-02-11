Beşiktaş'ta iki yeni transfere imza töreni düzenlenecek

Beşiktaş, yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenleyecek.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki yeni transfere imza töreni düzenlenecek
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11 Şubat 2025 15:34

Beşiktaş, ara transfer döneminde iki oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlılar, ara transfer döneminin ilk takviyesini Independiente forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Kenny Arroyo ile gerçekleştirmişti. 

Öte yandan bir diğer transfer ise orta sahasını Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo ile güçlendirdi.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Beşiktaş, yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo için başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla çarşamba günü saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni gerçekleşecek.


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