Beşiktaş'ta iki ismi hırs bastı!

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan ile yaz transfer döneminde Karagümrük'ten kadroya dahil edilen Can Keleş, daha fazla süre bulmak için çalışıyorlar.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki ismi hırs bastı!
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24 Kasım 2024 10:00
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan ile yaz transfer döneminde Karagümrük'ten kadroya dahil edilen Can Keleş, daha fazla süre bulmak için idmanlarda sıkı tempoda çalışıyor.

Salih, milli arada İstanbul'da kalırken izin günlerini de tesiste geçirdi. Can da fiziksel gücünü artırırken, fazlalıklarından da kurtuldu.

Salih bu sezon sadece 48 dakika oynarken, Can Keleş ise 19 dakika görev aldı.

DAHA FAZLA SÜRE BEKLİYORLAR

İki oyuncu da hocalarından kendilerini gösterebilmek adına maçlarda daha fazla süre bekliyor.

GIO'YA ELEŞTİRİLER

Taraftarlar da bu iki ismin forma şansı bulmaması noktasında Giovanni van Bronckhorst'a eleştiriler yöneltiyor. 

 
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