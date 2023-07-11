Teknik direktör Şenol Güneş'in takviye istediği mevkilere oyuncu arayışını sürdürenyönetimi,ellerinde olan Rus orta saha oyuncusuve Ganalı stoperkarar aşamasına geldi.Beşiktaş'ın Futbol direktörü Ceyhun Kazancı, iki futbolcuya sonyaptıklarını ve birkaç gün içerisinde cevap vermelerini beklediklerini söyledi., 15 Ocak 1993 yılında Rusya'da doğdu. 182 cm boyunda olan, merkez orta saha pozisyonunda oynamaktadır.Rusya Milli Takımı'nda 46 kez forma giydi., Zenit'te futbola başlamıştır. Karelia, Neftekhimik, Terek Grozny, Akhmat Grozny gibi ekiplerde forma giymiştir. Son olarak Zenit'e geri dönen Kuzyaev 6 senedir Zenit'te forma giymektedir. Bu sezon 35 maçta 5 gol 7 asist üretti.