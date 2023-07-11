Teknik direktör Şenol Güneş'in takviye istediği mevkilere oyuncu arayışını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bonservisleri ellerinde olan Rus orta saha oyuncusu Daler Kuzyaev ve Ganalı stoper Daniel Amartey'in transferlerinde karar aşamasına geldi.
CEVAP BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın Futbol direktörü Ceyhun Kazancı, iki futbolcuya son tekliflerini yaptıklarını ve birkaç gün içerisinde cevap vermelerini beklediklerini söyledi.
DALER KUZYAEV KİMDİR
Daler Kuzyaev, 15 Ocak 1993 yılında Rusya'da doğdu. 182 cm boyunda olan Kuzyaev, merkez orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Kuzayev, Rusya Milli Takımı'nda 46 kez forma giydi. Daler Kuzyaev, Zenit'te futbola başlamıştır. Karelia, Neftekhimik, Terek Grozny, Akhmat Grozny gibi ekiplerde forma giymiştir. Son olarak Zenit'e geri dönen Kuzyaev 6 senedir Zenit'te forma giymektedir. Bu sezon 35 maçta 5 gol 7 asist üretti.
CEVAP BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın Futbol direktörü Ceyhun Kazancı, iki futbolcuya son tekliflerini yaptıklarını ve birkaç gün içerisinde cevap vermelerini beklediklerini söyledi.
DALER KUZYAEV KİMDİR
Daler Kuzyaev, 15 Ocak 1993 yılında Rusya'da doğdu. 182 cm boyunda olan Kuzyaev, merkez orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Kuzayev, Rusya Milli Takımı'nda 46 kez forma giydi. Daler Kuzyaev, Zenit'te futbola başlamıştır. Karelia, Neftekhimik, Terek Grozny, Akhmat Grozny gibi ekiplerde forma giymiştir. Son olarak Zenit'e geri dönen Kuzyaev 6 senedir Zenit'te forma giymektedir. Bu sezon 35 maçta 5 gol 7 asist üretti.