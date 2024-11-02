Beşiktaş'ta gündem yeniden Lauriente

Beşiktaş'ın, Serie B'de forma giymek istemeyen Sassuolo'nun yıldızı Armand Lauriente'nin menajeriyle görüştüğü ve ocak ayında teklifte bulunacağı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gündem yeniden Lauriente
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02 Kasım 2024 12:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geride bıraktığımız transfer döneminde de gündemine gelen Sassuolo'nun Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için yeniden harekete geçti.

Siyah-Beyazlılar'ın Serie B'de forma giymek istemeyen ve ara transferde takımdan ayrılma isteğini Çizme ekibine ileten 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

VAN BRONCKHORST ONAY VERDİ

Yönetimin Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da onay verdiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve ocak ayında İtalyan ekibine teklif yapacağı öğrenildi.

BU SEZON 9 MAÇTA 6 GOLLÜK ETKİ

Bu sezon Sassuolo ile 9 maça çıkan yıldız futbolcu 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Çalım yeteneği ile ön plana çıkan Fransız oyuncunun İtalyan ekibiyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek. 

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