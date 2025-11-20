Beşiktaş'ta gözler iki isimde!

Beşiktaş'ta hücum hattında El Bilal Toure ve Tammy Abraham ikilisi öne çıkacak.
Rafa Silva'nın yokluğunda iki hücumcusundan faydalanmak isteyen Sergen Yalçın, tıpkı 2020-21 sezonundaki gibi bir plan izliyor. 2020-21'de takım şampiyon olurken hücumda Cyle Larin ve Vincent Aboubakar öne çıkıyordu.
Teknik heyet şimdi de El Bilal Toure-Tammy Abraham ikilisini aynı rolde kullanmaya çalışıyor. Toure sol kanatta, Abraham da forvette takımın hücum gücünü belirleyecek.
