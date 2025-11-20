20 Kasım
Beşiktaş'ta gözler iki isimde!

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın yokluğunda hücum hattında El Bilal Toure ve Tammy Abraham'a büyük iş düşecek.

calendar 20 Kasım 2025 10:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta hücum hattında El Bilal Toure ve Tammy Abraham ikilisi öne çıkacak.

Rafa Silva'nın yokluğunda iki hücumcusundan faydalanmak isteyen Sergen Yalçın, tıpkı 2020-21 sezonundaki gibi bir plan izliyor. 2020-21'de takım şampiyon olurken hücumda Cyle Larin ve Vincent Aboubakar öne çıkıyordu.

Teknik heyet şimdi de El Bilal Toure-Tammy Abraham ikilisini aynı rolde kullanmaya çalışıyor. Toure sol kanatta, Abraham da forvette takımın hücum gücünü belirleyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
