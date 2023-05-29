Beşiktaş'ta Ghezzal, Şenol Güneş'in planlarında yer almıyor

Beşiktaş'ınn en önemli yıldızlarından Ghezzal, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takımına beklenen katkıyı yapamamıştı.Rachid Ghezzal, Şenol Güneş'in gelecek sezonki planları içinde yer almıyor.
31 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 30 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak. Sözleşmede 1 yıl da opsiyon bulunuyor. Bazı Fransız takımlarının, tecrübeli yıldızı istediği belirtildi
Bu sezon Süper Lig'de sadece 11 maçta 493 dakika süre alan Ghezzal, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Onun yokluğunda formayı kapan Redmond ise ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girdi.
5 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR
2021'in Ağustos ayında 3 milyon euro bedelle Leicester City'den Kartal'a geçen Cezayirli, yaklaşık 3 milyon euroluk yıllık maaşa sahip. Beşiktaş yönetiminin, Ghezzal için yaklaşık 5 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Fransız basınına göre Beşiktaş, onun yerine oyuncu arıyor.
31 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 30 Haziran 2024 tarihinde tamamlanacak. Sözleşmede 1 yıl da opsiyon bulunuyor. Bazı Fransız takımlarının, tecrübeli yıldızı istediği belirtildi
Bu sezon Süper Lig'de sadece 11 maçta 493 dakika süre alan Ghezzal, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Onun yokluğunda formayı kapan Redmond ise ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girdi.
5 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR
2021'in Ağustos ayında 3 milyon euro bedelle Leicester City'den Kartal'a geçen Cezayirli, yaklaşık 3 milyon euroluk yıllık maaşa sahip. Beşiktaş yönetiminin, Ghezzal için yaklaşık 5 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Fransız basınına göre Beşiktaş, onun yerine oyuncu arıyor.