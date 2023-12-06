Beşiktaş'ta genç harekatı: 2 isimle imzaladı

Beşiktaş'ta yeni yönetimin görevine başlamasının ardından çalışmalara hemen başladı. Beşiktaş, altyapısında gelecek vadeden iki futbolcusuna profesyonel sözleşme imzalattırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta genç harekatı: 2 isimle imzaladı
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06 Aralık 2023 09:24
Değişen yönetimle birlikte Beşiktaş, hem iç hem dış transferde çalışmalarına hızla başladı.

Yeni yönetimle birlikte göreve gelen ve altyapıda seviye atlatmak isteyen Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a emanet edilen futbol takımına iki imza geldi.

ALTYAPININ İKİ YILDIZINA PROFESYONEL SÖZLEŞME

Beşiktaş, 18 yaşındaki iki genç futbolcusu Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. İki futbolcunun da imzaları Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. 



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