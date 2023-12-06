Beşiktaş'ta genç harekatı: 2 isimle imzaladı

Değişen yönetimle birlikte Beşiktaş, hem iç hem dış transferde çalışmalarına hızla başladı.
Yeni yönetimle birlikte göreve gelen ve altyapıda seviye atlatmak isteyen Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a emanet edilen futbol takımına iki imza geldi.
ALTYAPININ İKİ YILDIZINA PROFESYONEL SÖZLEŞME
Beşiktaş, 18 yaşındaki iki genç futbolcusu Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. İki futbolcunun da imzaları Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
Yeni yönetimle birlikte göreve gelen ve altyapıda seviye atlatmak isteyen Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a emanet edilen futbol takımına iki imza geldi.
ALTYAPININ İKİ YILDIZINA PROFESYONEL SÖZLEŞME
Beşiktaş, 18 yaşındaki iki genç futbolcusu Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. İki futbolcunun da imzaları Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.