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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, vize bekliyor!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, Gedson Fernandes bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

calendar 29 Temmuz 2025 13:34 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 14:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, vize bekliyor!
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, Gedson Fernandes bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Rus ekibi Spartak Moskova ile görüşmeleri son aşamada olan yıldız oyuncu, Rusya vizesi için de başvuruda bulundu.

26 yaşındaki oyuncunun Shakhtar Donetsk ile oynanacak Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı öncesinde Rusya'ya gitmesi bekleniyor.



Beşiktaş, 2022 yılında Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in bonservisinin %50'si için Benfica'ya 6 milyon euro ödedi. Beşiktaş yüzde 50'si Portekiz'in Benfica takımında bulunan Gedson için Spartak Moskova'dan 25 milyon euro garanti, 5 milyon euro da başarıya bağlı bonus kazanacak.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli orta saha Siyah-Beyazlı ekipte 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazandı. 

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