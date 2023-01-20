Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un son durumu

Beşiktaş'ın kupada Ankaragücü ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'ten haber geldi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un son durumu
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20 Ocak 2023 12:17
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'in son durumu ile ilgili açıklama geldi.

A Spor'dan Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre; Gedson'un MR temiz çıktı Kayseri'de oynayabilecek durumda. Cenk Tosun'un ağrıları halen var durumu son antrenmanda belli olacak.

CENK'İN PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 9 gol attı, 2 de assit yaptı.

GEDSON'UN PERFORMANSI

Gedson Fernandes ise bu sezon Beşiktaş'ta 20 maça çıktı. Gol katkısı yapamayan Portekizli, 4 asiste imza attı. 

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