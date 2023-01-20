Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Cenk Tosun ve Gedson Fernandes'in son durumu ile ilgili açıklama geldi.



A Spor'dan Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre; Gedson'un MR temiz çıktı Kayseri'de oynayabilecek durumda. Cenk Tosun'un ağrıları halen var durumu son antrenmanda belli olacak.



CENK'İN PERFORMANSI



Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 9 gol attı, 2 de assit yaptı.



GEDSON'UN PERFORMANSI



Gedson Fernandes ise bu sezon Beşiktaş'ta 20 maça çıktı. Gol katkısı yapamayan Portekizli, 4 asiste imza attı.



