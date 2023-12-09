Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sakatlandı

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Fenerbahçe ile oynadıkları derbide sakatlandı.
Derbinin 32. dakikasında bir pozisyon sırasında yerde kalan Gedson Fernandes, sonraki 5 dakika içinde kendini denedi.
İki kez sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar oyuna geri dönen Gedson, 3. kez kendini yere bıraktıktan sonra oyundan çıkmak istediğini iletti.
37. dakikada kenara gelen Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyuna dahil oldu.
Derbinin 32. dakikasında bir pozisyon sırasında yerde kalan Gedson Fernandes, sonraki 5 dakika içinde kendini denedi.
İki kez sağlık görevlilerinin müdahalesiyle tekrar oyuna geri dönen Gedson, 3. kez kendini yere bıraktıktan sonra oyundan çıkmak istediğini iletti.
37. dakikada kenara gelen Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyuna dahil oldu.
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