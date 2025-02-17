Beşiktaş'ta Gedson Fernandes planı!

Beşiktaş'ın dinamosu Gedson Fernandes için Rus kulüplerinin bitmek bilmeyen isteği devam ediyor. Yaz aylarında Zenit 18 milyon Euro ile kapıya gelip eli boş dönerken ara transfer döneminde ise kapıyı çalan yeni takım Spartak Moskova oldu.



Rus ekibinin teklifi 25 milyon Euro peşin bonservis bedeliydi ancak Beşiktaş yönetimi kabul etmedi. Sebebi ise Benfica'ya gidecek %50. Başkan Serdal Adalı'nın bu ciddi teklif üzerine Benfica'dan Gedson'un %50'sini almak için yaptığı görüşmeler şu ana kadar olumlu sonuçlanmadı.



12.5 MİLYON EURO KAZANILACAKTI



Adalı'nın 26 yaşındaki orta saha ile ilgili isteği yaklaşık 15-20 milyon Euro arası net gelir. Spartak Moskova'nın teklifi kabul edilseydi sadece 12.5 milyon Euro kazanılacaktı.



2022 yazında 6 milyon Euro bonservisle alınan Gedson'a ödenen bu rakam da düşünüldüğünde Beşiktaş'ın bu işten net kârı 6.5 milyon Euro olacaktı.



SEZON SONUNA KADAR DEĞERLENDİRİLECEK



Başkan Adalı'nın, Portekiz ekibiyle görüşmelerini devam ettirdiği belirtilirken sezon sonuna kadar bu konunun anlaşmayla tamamlanması ve Gedson Fernandes'e gelecek tekliflerin de bu aşamadan sonra değerlendirilmesi bekleniyor.



SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR



Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.



BU SEZON PERFORMANSI



Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş forması ile 34 karşılaşmada forma şansı buldu. Portekizli yıldız, bu maçlarda 8 gol attı ve 2 asist üretti.



