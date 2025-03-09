Beşiktaş'ta forma rekabeti; iki oyuncu tribüne

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında teknik direktör Solskjaer'in kararıyla Gabriel Paulista ve Elan Ricardo'yu tribüne gönderecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta forma rekabeti; iki oyuncu tribüne
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09 Mart 2025 12:23

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak. 

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kadroda yer alacak yabancı oyuncuları belirlerken, iki futbolcusunu tribüne göndermek zorunda kalacak.

Beşiktaş'ta stoper pozisyonunda görev yapan Gabriel Paulista, 28 Kasım 2024'teki sakatlığının ardından iyileşti ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Brezilyalı oyuncu, uzun bir aranın ardından takıma katılmasının ardından forma mücadelesi de başladı.

12 FUTBOLCUYA YER VEREBİLİYOR

Beşiktaş, kulüp kurallarına göre maç kadrosunda yalnızca 12 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. Bu nedenle teknik direktör Solskjaer, kadrosundaki 14 yabancı oyuncudan ikisini tribüne göndermek zorunda kalacak.

İKİ OYUNCU TRİBÜNE

Gabriel Paulista ve Elan Ricardo'nın tribüne gönderilmesi bekleniyor. Ricardo, Beşiktaş'a ara transfer döneminde katılmasına rağmen bu zamana kadar henüz sahada görev almadı.

PAULISTA PERFORMANSI

Paulista ise bu sezon 16 maçta forma giyip 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 


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