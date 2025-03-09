Beşiktaş'ta forma rekabeti; iki oyuncu tribüne

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.



Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kadroda yer alacak yabancı oyuncuları belirlerken, iki futbolcusunu tribüne göndermek zorunda kalacak.



Beşiktaş'ta stoper pozisyonunda görev yapan Gabriel Paulista, 28 Kasım 2024'teki sakatlığının ardından iyileşti ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Brezilyalı oyuncu, uzun bir aranın ardından takıma katılmasının ardından forma mücadelesi de başladı.



12 FUTBOLCUYA YER VEREBİLİYOR



Beşiktaş, kulüp kurallarına göre maç kadrosunda yalnızca 12 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. Bu nedenle teknik direktör Solskjaer, kadrosundaki 14 yabancı oyuncudan ikisini tribüne göndermek zorunda kalacak.



İKİ OYUNCU TRİBÜNE



Gabriel Paulista ve Elan Ricardo'nın tribüne gönderilmesi bekleniyor. Ricardo, Beşiktaş'a ara transfer döneminde katılmasına rağmen bu zamana kadar henüz sahada görev almadı.



PAULISTA PERFORMANSI



Paulista ise bu sezon 16 maçta forma giyip 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



