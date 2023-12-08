Beşiktaş'ta Fenerbahçe öncesi iyi haber!

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı. Eric Bailly ve Colley kadroda yer aldı.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe öncesi iyi haber!
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08 Aralık 2023 19:12
Son güncelleme 08 Aralık 2023 19:20
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlı takımda Eric Bailly, Omar Colley, Ghezzal ve Jean Onana kadroda yer aldı.

Sakatlıkları devam eden Tayyip Talha, Rosier, Masuaku ve Rashica kadroda yer almadı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı kamp kadrosuna 23 futbolcuyu dahil etti:

Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Onur Bulut
Omar Colley
Ante Rebic
Salih Uçan
Cenk Tosun
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Alex Chamberlain
Rachid Ghezzal
Amir Hadziahmetovic
Necip Uysal
Demir Ege Tıknaz
Bakhtiyor Zaynutdinov
Eric Bailly
Jackson Muleka
Jean Onana
Tayfur Bingöl
Umut Meraş
Gedson Fernandes
Semih Kılıçsoy

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