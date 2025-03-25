Beşiktaş'ta Fati ısrarı devam ediyor!

Beşiktaş, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Ansu Fati ile temasları yoğunlaştırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Fati ısrarı devam ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2025 08:33
Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası geldi.

İspanyol basınına göre gelecek sezon Katalan devinden ayrılması beklenen Ansu Fati'nin menajerleri ile önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ ÖNCELİK

Haberde, Villarreal'in de 22 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için devrede olduğu ve Fati'nin Türkiye'ye gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

BAŞKA KULÜPLER SIRADA

İspanya'daki bir başka kaynak ise genç yıldızla Türk kulüplerinin de ilgilendiğini öne sürdü.

Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ansu Fati forvet arkasında da görev yapabiliyor.

10 kez İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen genç yıldız sağ ayağını çok etkili kullanıyor.

Yeni sezonda transferde genç ve geleceği parlak isimlere yönelen siyah-beyazlıların İspanyol yıldız için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülüyor. İspanyol yıldızı scout ekibinin uzun süredir izlediği öğrenildi. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery