Beşiktaş'ta Ernest Muçi gelişmesi

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, takımla çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ernest Muçi gelişmesi
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04 Aralık 2024 14:06
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, yaptığı antrenmanla Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlılarda derbi öncesi sakatlığı bulunan Ernest Muçi'yle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sakatlığı bulunan isimlerden biri olan Muçi, çarşamba günü yapılan antrenmanda yer aldı ve takımla çalıştı.

Ernest Muçi'nin antrenmandaki görüntüsü:






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