Beşiktaş'ta Emirhan Topçu için Süper Kupa planı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın hedefi, genç stoperin transferini Süper Kupa maçına yetiştirmek...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emirhan Topçu için Süper Kupa planı
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29 Temmuz 2024 10:39
Beşiktaş, kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Emirhan Topçu'da sona geldi.

Tarafların önerdiği ve talep ettiği rakamlar arasındaki farkın 500 bin Euro'ya düştüğü öğrenildi.

HEDEF, SÜPER KUPA'YA YETİŞTİRMEK

Siyah-beyazlı yönetim, rakamı artırarak transferi tamamlamayı ve futbolcuyu Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanacak maça yetiştirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Beşiktaşlı olan ve çocukluk aşkında forma giymek isteyen 23 yaşındaki stopere, kulübüyle resmi anlaşma yapılmasının ardından 4 yıllık kontrat sunulacak. Emirhan'ın da bir an önce İstanbul'a gelip takıma katılmak istediği ve siyah-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığı belirtildi.  



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