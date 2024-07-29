Beşiktaş, kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Emirhan Topçu'da sona geldi.
Tarafların önerdiği ve talep ettiği rakamlar arasındaki farkın 500 bin Euro'ya düştüğü öğrenildi.
HEDEF, SÜPER KUPA'YA YETİŞTİRMEK
Siyah-beyazlı yönetim, rakamı artırarak transferi tamamlamayı ve futbolcuyu Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanacak maça yetiştirmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ İÇİN SABIRSIZLANIYOR
Beşiktaşlı olan ve çocukluk aşkında forma giymek isteyen 23 yaşındaki stopere, kulübüyle resmi anlaşma yapılmasının ardından 4 yıllık kontrat sunulacak. Emirhan'ın da bir an önce İstanbul'a gelip takıma katılmak istediği ve siyah-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığı belirtildi.
Tarafların önerdiği ve talep ettiği rakamlar arasındaki farkın 500 bin Euro'ya düştüğü öğrenildi.
HEDEF, SÜPER KUPA'YA YETİŞTİRMEK
Siyah-beyazlı yönetim, rakamı artırarak transferi tamamlamayı ve futbolcuyu Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanacak maça yetiştirmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ İÇİN SABIRSIZLANIYOR
Beşiktaşlı olan ve çocukluk aşkında forma giymek isteyen 23 yaşındaki stopere, kulübüyle resmi anlaşma yapılmasının ardından 4 yıllık kontrat sunulacak. Emirhan'ın da bir an önce İstanbul'a gelip takıma katılmak istediği ve siyah-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığı belirtildi.