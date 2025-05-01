Beşiktaş'ta derbi anahtarı Rafa Silva

Rafa Silva, Fenerbahçe karşısında sonuca gitme açısından Beşiktaş camiasının en çok güvendiği isim durumunda.
Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu, bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekerken özellikle büyük maçlarda kalitesini tabelaya yansıtmasıyla da fark yarattı. Portekizli yıldız bu sezon Galatasaray'a karşı iki maçta gol attı, ayrıca Trabzonspor'u boş geçmedi. Rafa Silva, Fenerbahçe karşısında da fileleri havalandırırsa, tüm ezeli rakiplere karşı gol bulmuş olacak.
ZİRVEYE ÇIKABİLİR
Aynı zamanda Beşiktaş'ta bir sezonda en çok skor katkısı veren yabancılar listesinde zirveye oynayan tecrübeli isim (16 gol, 12 asist), kalan maçlarda 5 gol atar ya da asist yaparsa Mario Gomez, Demba Ba, Vincent Aboubakar, Pascal Nouma ve Bobo'yu geride bırakıp zirveye oturacak.
BÜYÜK MAÇLARDA RAFA'NIN PERFORMANSI:
Beşiktaş-Galatasaray: 5-0 (Süper Kupa) / 1 gol, 1 asist
Lyon-Beşiktaş: 0-1 (Avrupa Ligi) / 1 asist
Beşiktaş-Athletic Bilbao: 4-1 (Avrupa Ligi) / 2 asist
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1 (Süper Lig) / 1 gol
Beşiktaş-Galatasaray: 2-1 (Süper Lig) / 1 gol
BEŞİKTAŞ'TA BİR SEZONDA EN ÇOK GOL KATKISI VERENLER:
1-Gomez: 28 gol, 4 asist
2-Demba Ba: 27 gol, 5 asist
3-Pascal Nouma: 23 gol, 9 asist
4-Bobo: 20 gol, 12 asist
Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu, bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekerken özellikle büyük maçlarda kalitesini tabelaya yansıtmasıyla da fark yarattı. Portekizli yıldız bu sezon Galatasaray'a karşı iki maçta gol attı, ayrıca Trabzonspor'u boş geçmedi. Rafa Silva, Fenerbahçe karşısında da fileleri havalandırırsa, tüm ezeli rakiplere karşı gol bulmuş olacak.
ZİRVEYE ÇIKABİLİR
Aynı zamanda Beşiktaş'ta bir sezonda en çok skor katkısı veren yabancılar listesinde zirveye oynayan tecrübeli isim (16 gol, 12 asist), kalan maçlarda 5 gol atar ya da asist yaparsa Mario Gomez, Demba Ba, Vincent Aboubakar, Pascal Nouma ve Bobo'yu geride bırakıp zirveye oturacak.
BÜYÜK MAÇLARDA RAFA'NIN PERFORMANSI:
Beşiktaş-Galatasaray: 5-0 (Süper Kupa) / 1 gol, 1 asist
Lyon-Beşiktaş: 0-1 (Avrupa Ligi) / 1 asist
Beşiktaş-Athletic Bilbao: 4-1 (Avrupa Ligi) / 2 asist
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1 (Süper Lig) / 1 gol
Beşiktaş-Galatasaray: 2-1 (Süper Lig) / 1 gol
BEŞİKTAŞ'TA BİR SEZONDA EN ÇOK GOL KATKISI VERENLER:
1-Gomez: 28 gol, 4 asist
2-Demba Ba: 27 gol, 5 asist
3-Pascal Nouma: 23 gol, 9 asist
4-Bobo: 20 gol, 12 asist