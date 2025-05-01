Beşiktaş'ta derbi anahtarı Rafa Silva

Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta en büyük skor umudu Rafa Silva olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta derbi anahtarı Rafa Silva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2025 07:42
Rafa Silva, Fenerbahçe karşısında sonuca gitme açısından Beşiktaş camiasının en çok güvendiği isim durumunda.

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu, bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekerken özellikle büyük maçlarda kalitesini tabelaya yansıtmasıyla da fark yarattı. Portekizli yıldız bu sezon Galatasaray'a karşı iki maçta gol attı, ayrıca Trabzonspor'u boş geçmedi. Rafa Silva, Fenerbahçe karşısında da fileleri havalandırırsa, tüm ezeli rakiplere karşı gol bulmuş olacak.

ZİRVEYE ÇIKABİLİR

Aynı zamanda Beşiktaş'ta bir sezonda en çok skor katkısı veren yabancılar listesinde zirveye oynayan tecrübeli isim (16 gol, 12 asist), kalan maçlarda 5 gol atar ya da asist yaparsa Mario Gomez, Demba Ba, Vincent Aboubakar, Pascal Nouma ve Bobo'yu geride bırakıp zirveye oturacak.

BÜYÜK MAÇLARDA RAFA'NIN PERFORMANSI:

Beşiktaş-Galatasaray: 5-0 (Süper Kupa) / 1 gol, 1 asist
Lyon-Beşiktaş: 0-1 (Avrupa Ligi) / 1 asist
Beşiktaş-Athletic Bilbao: 4-1 (Avrupa Ligi) / 2 asist
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1 (Süper Lig) / 1 gol
Beşiktaş-Galatasaray: 2-1 (Süper Lig) / 1 gol

BEŞİKTAŞ'TA BİR SEZONDA EN ÇOK GOL KATKISI VERENLER:

1-Gomez: 28 gol, 4 asist
2-Demba Ba: 27 gol, 5 asist
3-Pascal Nouma: 23 gol, 9 asist
4-Bobo: 20 gol, 12 asist

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.