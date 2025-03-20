Beşiktaş'ta Demir Ege pazarlığı

Sezon başında Beşiktaş'tan Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi satın alma opsiyonunda indirim talep ediyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Demir Ege pazarlığı
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20 Mart 2025 10:50
Demir Ege Tıknaz, sezon başında Beşiktaş'tan, Rio Ave'ye kiralanmıştı. Portekiz Ligi ekibi genç yıldızın 5 milyon avroluk satın alma opsiyonu için indirim bekliyor.

Siyah beyazlı yönetim ise indirime kesinlikle yanaşmıyor. Genç oyuncu son olarak millî takıma çağırılmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Rio Ave ile Portekiz Ligi'nde 24 maçta forma giyen genç futbolcu, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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