Beşiktaş'ta Demir Ege pazarlığı

Demir Ege Tıknaz, sezon başında Beşiktaş'tan, Rio Ave'ye kiralanmıştı. Portekiz Ligi ekibi genç yıldızın 5 milyon avroluk satın alma opsiyonu için indirim bekliyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah beyazlı yönetim ise indirime kesinlikle yanaşmıyor. Genç oyuncu son olarak millî takıma çağırılmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Rio Ave ile Portekiz Ligi'nde 24 maçta forma giyen genç futbolcu, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Siyah beyazlı yönetim ise indirime kesinlikle yanaşmıyor. Genç oyuncu son olarak millî takıma çağırılmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Rio Ave ile Portekiz Ligi'nde 24 maçta forma giyen genç futbolcu, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.