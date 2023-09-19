Beşiktaş'ta Chamberlain 11'e hazır

Beşiktaş'ta Chamberlain'in artık 11'de şans bulacak seviyede olduğu belirtildi.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Chamberlain 11'e hazır
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19 Eylül 2023 13:07
Beşiktaş teknik heyeti, yaz dönemini kamp ve maç görmeden geçiren Chamberlain'i hazır hale getirmeye çalışırken, İngiliz futbolcunun artık 11'de şans bulacak seviyede olduğu belirtildi.

Chamberlain dışında, sakatlıktan dönen ve Trabzonspor maçının 67. dakikasında oyuna giren Ghezzal'ın da süresinin artması bekleniyor.

Güneş, savunmada ideal dörtlüyü Masuaku, Colley, Bailly ve Rosier olarak planlıyor.

Beşiktaş sıradaki maçında Perşembe günü Club Brugge'a konuk olacak. 



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